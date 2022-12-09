Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube faaliyetleri kapsamında Ayaş'ta Seymen ve Bacıerenler yetişiyor

Şube Başkanı Selami Başer, Ayaş'ta Seymen ve Bacıeren çalışmalarına katılan her yaştan katılımcıya mutlaka okumaları tavsiyesi ile Ankara Kulübü Yayını ‘Atatürk ve Seymen Alayı’ kitabını hediye etti.