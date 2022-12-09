  • BIST 5.005,30
  • Altın 1075.667
  • Dolar 18.6377
  • Euro 19.6256
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 5 °C
»

Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube faaliyetleri kapsamında Ayaş'ta Seymen ve Bacıerenler yetişiyor

Şube Başkanı Selami Başer, Ayaş'ta Seymen ve Bacıeren çalışmalarına katılan her yaştan katılımcıya mutlaka okumaları tavsiyesi ile Ankara Kulübü Yayını ‘Atatürk ve Seymen Alayı’ kitabını hediye etti.
Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube faaliyetleri kapsamında Ayaş'ta Seymen ve Bacıerenler yetişiyor

Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube haftalık Seymen çalışması (eğitim), Şube Başkanı Selami Başer ile Genel Merkez Seymenlerden Sorumlu YKÜ Gürcan Maden yönetiminde Ayaş Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirildi. Bacıeren çalışması da Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube merkezinde yapıldı.

img_8462.jpg

ATATÜRK VE SEYMEN ALAYI KİTABI 

Şube Başkanı Başer, Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube Konağı’nın eksikliklerinin en kısa sürede tamamlanarak Ayaş’ın kültürüne kazandırılacağını, ileriki günlerde Seymen ve Bacıeren çalışmalarının da buradan devam edeceğini sözlerine ekledi. Ankara Kulübü Yayını ‘Atatürk ve Seymen Alayı’ kitabını mutlaka okumaları tavsiyesi ile hediye etti. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kirişçi Ankara Altınpark’ta ‘Adana Tanıtım Günleri’ etkinliğine katıldı09 Aralık 2022 Cuma 10:21
  • Gölbaşı Belediyesi filosuna 26 araç daha ekledi09 Aralık 2022 Cuma 10:03
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kahramankazan’daki okullarda 'Sıfır Atık' eğitimleri vermeye başladı09 Aralık 2022 Cuma 02:53
  • Gölbaşı’nda spor salonu olmayan okullarda öğrencilere spor yaptırmak amacıyla etkinlik başlatıldı09 Aralık 2022 Cuma 01:55
  • Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu’nda laboratuvar sınıfı ve kütüphane açılışı gerçekleştirildi09 Aralık 2022 Cuma 01:51
  • Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi Uyanık Kütüphaneyi hizmete açıyor09 Aralık 2022 Cuma 01:48
  • Sincan'da çocuklara yönelik drama ve satranç eğitimleri başladı09 Aralık 2022 Cuma 01:43
  • Yenimahalle'de ağaçlara kış bakımı kapsamında budama yapıldı09 Aralık 2022 Cuma 00:40
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi09 Aralık 2022 Cuma 00:37
  • Pursaklar'da atık toplayıcıları kayıt altına alınıyor09 Aralık 2022 Cuma 00:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti