Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube faaliyetleri kapsamında Ayaş'ta Seymen ve Bacıerenler yetişiyor

Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube haftalık Seymen çalışması (eğitim), Şube Başkanı Selami Başer ile Genel Merkez Seymenlerden Sorumlu YKÜ Gürcan Maden yönetiminde Ayaş Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirildi. Bacıeren çalışması da Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube merkezinde yapıldı.
ATATÜRK VE SEYMEN ALAYI KİTABI
Şube Başkanı Başer, Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube Konağı’nın eksikliklerinin en kısa sürede tamamlanarak Ayaş’ın kültürüne kazandırılacağını, ileriki günlerde Seymen ve Bacıeren çalışmalarının da buradan devam edeceğini sözlerine ekledi. Ankara Kulübü Yayını ‘Atatürk ve Seymen Alayı’ kitabını mutlaka okumaları tavsiyesi ile hediye etti.
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