Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Özaslan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Köprülü'yü Ankara Konağı'nda ağırladı

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, iade-i ziyarette bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'ye Ankara Konağı'nda ağırladı.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, iade-i ziyarette bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'ye Ankara Konağı'nda yer alan Ankara Kulübü Derneği Genel Merkezi'ni gezdirerek, birimlerin faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ve yönetim kurulu üyeleri kasım ayında KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü’ye elçilikte ziyarette bulunmuştu. KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü de Yenimahalle Ankara Konağı’nda bulunan Ankara Kulübü Derneği Genel Merkezinde Başkan Özaslan ve yöneticilerine iade-i ziyarette bulundu.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Büyükelçi Köprülü'yü Seymenler eşliğinde kapıda karşıladı. Ankara Konağı'ndaki buluşmada Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Genel Başkan Vekili Ömer Ağa Kurt, Genel Başkan Danışmanı Murat Kubat, Yönetim Kurulu Üyeleri; Emel Koç, Gürcan Maden, Müslüm Arslan, Serpil Yıldırım, Naşit Tosun, Yakup Odabaşı ve Seymenler ile Büyükelçi Kemal Köprülü arasında sohbet havasında geçen görüşmede, iki ülke arasındaki yakın ilişkiye vurgu yapılarak, gelecekte yapılacak ortak plan ve projeler üzerine karşılıklı işbirliği konuları ele alındı, ortak hareket etmenin yararları dile getirildi. KKTC Ankara Büyükelçisini ağırlayan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Konağı'nda yapılan Seymen çalışmaları, Ferfene etkinlikleri gibi faaliyetleri anlattı, Büyükelçinin Ankara Kulübü Derneği ile ilgili sorduğu soruları yanıtladı.

Görüşmenin ardından Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ve yönetim kurulu üyeleri; Büyükelçi’ye Ankara Konağı’nın içinde bulunan dernek genel merkezini, Ankara Kent Müzesi’ni, 100. Yıl Kütüphanesi’ni ve Kızılcagün Tv Stüdyosu’nu gezdirerek, birimlerin işleyişi hakkında bilgilendirmede bulundu.

KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını belirten Özaslan, Ankara Kulübü Derneği olarak Ankara'nın kültürel ögelerini, zenginliğini gelecek kuşaklara aktarma gayreti içerisinde olduklarını vurguladı, iki ülke arasında var olan köklü kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik karşılıklı işbirliğine her zaman açık olduklarını kaydetti.

Büyükelçi Köprülü de Ankara’nın geleneksel kültürel değerlerini içeren çalışmalarını yakından takip ettiğini, bu anlamda Seymenlik geleneğini yaşatarak gelecek kuşaklara aktaran Ankara Kulübü Derneği'nin takdire şayan önemli bir misyon üstlenmiş olduğunu söyledi, Ankara Kulübü Derneği Genel Merkezi'ni ziyaret etmekten ve birimlerinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında yerinde bilgi almaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Büyükelçi Köprülü, şahsına gösterilen misafirperverlikten dolayı Özaslan ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Ankara Kulübü Derneği'ni ilerleyen zamanda tekrar ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.