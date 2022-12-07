Ankara Mamak’ta 3 kişiyi aracıyla yaralayan sanığa 45 yıl hapis istemi

Ankara Mamak’ta trafikte tartışığı 3 kişiye otomobili ile çarparak yaralayan Murat Üneş için ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay Mamak’ın Yeni Bayındı Mahallesi’ndeki Sağduyu Caddesi’nde yaşandı. 25 Nisan akşamında yaşanan olayda Murat Üneş’in alkollü olduğu belirlendi. Murat Üneş önce Esra Yavuz’un kullandığı arabaya çarptı. Ardından Esra Yavuz’un eşi Uğur Yavuz arabadan indi ve Murat Üneş’in alkollü olduğunu fark edince polise haber vermek istedi. Bunun üzerine Üneş, Uğur Yavuz’u iterek yere düşürüp sonra araca binip arabasıyla ayağını ezdi.

Üneş daha sonra Yavuz’a yardım etmek isteyen Hatun Gülşen’e de çarpıp gitmeye başladı. Yaklaşık 100 metre gittikten sonra geri dönmeye başlayan Üneş, bu sefer Esra Yavuz’un üstüne arabasını sürerek ayaklarının üzerinden geçti. Caddede dehşet saçıp 3 kişiyi yaralayan Üneş gözaltına alınıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

45 YILA KADAR HAPİS

Tutuklu sanık Murat Üneş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçu gerekçesiyle iddianame hazırladı. İddianamede Üneş’in müştekiler üzerine öldürmeye elverişli araçla defaten sürme eyleminin, her biri yönünden ayrı ayrı öldürmeye teşebbüs suçu içerisinde olduğu belirterek, 27 yıldan 45 yıla kadar hapsi istendi.