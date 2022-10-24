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Ankara Mamak'ta trafikte yol verme kavgası: 2 kardeş öldürüldü

Başkent Mamak Bayındır Mahallesi'nde şok bir olay yaşandı. Trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü; 2 kardeş öldürüldü. 
Ankara Mamak'ta trafikte yol verme kavgası: 2 kardeş öldürüldü

Ankara'da şok bir olay yaşandı. Trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü; 2 kardeş öldürüldü. 

Son dakika haberine göre, Mamak'ta trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan iki kardeş hayatını kaybetti. Şüpheli dede ve torunu gözaltına alındı.

Mamak Bayındır Mahallesi Hamurcuk mevkinde Süleyman K. ve torunu Tevfik K. ile Hacı S. ve ağabeyi Ahmet S. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman K., tabancayla iki kardeşi ağır yaraladı, kurşunlardan biri de torunu Tevfik K.'nın bacağına isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Şüpheliler ise olaydan kısa bir süre sonra suç aleti tabancayla Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.  

 

 

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