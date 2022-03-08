Ankara merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma: 18 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 18'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu belirlenen, Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde çalışma başlattı. Zanlılardan 18'i Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.