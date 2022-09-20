  • BIST 3.199,54
  • Altın 984.785
  • Dolar 18.2922
  • Euro 18.3723
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 18 °C
»

Ankara merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 36 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara merkezli 8 ve 10 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda toplam 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 36 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında;

7‘si avukat toplam 15 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

FETÖ'YE KPSS SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin 2013 KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 10 ilde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ehliyet eğitimine, emniyet kemeri simülasyonu getirildi20 Eylül 2022 Salı 09:00
  • Bakan Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması19 Eylül 2022 Pazartesi 23:29
  • Trabzon’da kadın polis memuru evinde ölü bulundu19 Eylül 2022 Pazartesi 23:27
  • İsviçre, F-35 için ABD ile anlaştı! Muhalefet ayaklandı19 Eylül 2022 Pazartesi 23:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD'de üst düzey temaslar19 Eylül 2022 Pazartesi 23:16
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde tarihi nitelikte adımlar atıyoruz19 Eylül 2022 Pazartesi 23:00
  • Fuat Oktay'dan Pelosi'nin Ermenistan'daki açıklamalarına sert tepki!19 Eylül 2022 Pazartesi 16:23
  • THY'nin kabin memuru alımı ilanına 50 binden fazla kişi başvurdu19 Eylül 2022 Pazartesi 15:53
  • Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi19 Eylül 2022 Pazartesi 15:53
  • "Metrobüs şoförlerinin yorgun ve stresli çalıştığı" iddiası19 Eylül 2022 Pazartesi 15:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti