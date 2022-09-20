Ankara merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 36 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara merkezli 8 ve 10 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda toplam 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında;

7‘si avukat toplam 15 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

FETÖ'YE KPSS SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin 2013 KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 10 ilde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.