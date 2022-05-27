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Ankara merkezli 23 ilde FETÖ'nün mülki idare amirlerine yönelik soruşturma

Ankara merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen eski 42 mülki idare amirinden 32'si yakalandı.
Ankara merkezli 23 ilde FETÖ'nün mülki idare amirlerine yönelik soruşturma

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün kontörlü sabit hatları ile operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlarla iletişim sağladıkları, bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunan, tamamı daha önce görevden ilişiği kesilmiş, bir kısmı hakkında soruşturma/kovuşturma yürütülen eski 42 mülki idare amiri hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda, 32 eski mülki idare amiri gözaltına alındı.

Bu arada, 55 eski mülki idare amiri şüpheliye de Ankara Emniyet Müdürlüğüne başvurması kararı tebliğ edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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