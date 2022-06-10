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Ankara merkezli 4 ilde, 2 suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

ANKARA merkezli 4 ilde, 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 23 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara merkezli 4 ilde, 2 suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbari çalışmasında, piyasaya kaçak tütün ve kaçak silah sürdüğü belirtilen 2 suç örgütü tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütlerine üye olduğu belirlenen 23 şüpheliye yönelik Ankara, Ağrı, Batman ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında örgütlerden birinin lideri F.Ş. ve yöneticileri N.T. ile B.B.F.'nin de bulunduğu 23 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan, bandrolsüz sigara yapımında kullanılan 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 1,5 ton kıyılmış sigara tütünü, 152 bin 500 bandrolsüz boş makaron, 37 bin 760 doldurulmuş makaron, 30 bin sahte bandrol, kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Örgüt üyelerinin, kiraladıkları ev ve iş yerlerinde, yevmiye ile işçi çalıştırdıkları saptandı. Ayrıca otomatik sarma makinesiyle ürettikleri sahte bandrollü kaçak sigaraları, tütün ürünleri satan iş yerleri aracılığıyla piyasaya sürdükleri de tespit edildi. Örgüt üyelerinin, bu yöntemlerle yıllık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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