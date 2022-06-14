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Ankara merkezli 9, İzmir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 9 İzmir merkezli 7 ilde, FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki ‘mahrem imamlara’ yönelik eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.
Ankara merkezli 9, İzmir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına mensup oldukları ve sabit telefon hatları üzerinden örgütün sivil imamlarıyla irtibat sağladıkları belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında halen görevde bulunan 1 albay ve 2 binbaşının da aralarında olduğu 17 kişi hakkında Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

İZMIR MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde faaliyet gösteren 'mahrem imamlara' yönelik soruşturma başlattı. Araştırma ve itirafçı beyanlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda yürütülen soruşturmada; FETÖ'nün TSK yapılanmasında tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat kullandıkları belirlenen, örgüt evlerinde askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladıkları, askeri okulları kazanan öğrencilerle okul ve askerlik mesleği sürecinde ilgilendikleri tespit edilen ve Bank Asya'da hesapları bulunan 12 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İzmir merkezli 7 ilde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu ve özel sektörde farklı meslek ve iş kollarında faaliyet gösteren 12 şüphelinin yakalanması için eşzamanlı operasyon başlatıldı.

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