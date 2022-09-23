Ankara Olgunlaşma Enstitüsü yenileniyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Altındağ’daki Ankara Olgunlaşma Enstitüsü’nün onarılması için harekete geçti.
Müdürlük, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü’nün onarım işi için ihaleye çıktı.
Ankara Olgunlaşma Enstitüsü onarım işi ihalesi 07.10.2022 Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü’nde yapılacak.
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