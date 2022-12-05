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Ankara Polatlı’da yol kenarında kadın cesedi bulundu

Ankara Polatlı’da gece saatlerinde yol kenarında 24 yaşındaki Tülay Güçevin’in cansız bedeni bulundu. Güçevin’in ölümü ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Polatlı’da yol kenarında kadın cesedi bulundu

Gece saat 03.00 sularında Polatlı’nın Şeyhali Mahallesi’nde yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. Vatandaşların 112’yi araması sonucunda olay yerine gelen ekipler Tülay Güçevin'in hayatını kaybettiğini belirledi. 

ÖNCE DARP ETTİLER SONRA ARABAYLA EZDİLER

Olay Polatlı'nın Şeyhali Mahallesi'nde meydana geldi. Ölen kadının darp edildikten sonra araba ile üzerinden geçilerek öldürüldüğü belirlendi. Güçevin'in cenazesinin otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'ın Zara ilçesine gönderildiği bildirildi.

2 ÇOCUK ANNESİ

Polatlı’da vahşice öldürüldüğü tahmin edilen Tülay Güçevin’in 2 çocuk annesi olduğu belirlendi. Bir otel işletmecisinin oğlu olduğu belirlenen C.S.D.’ye ait arabanın sol ön çamurluğunda hasar olduğu ve üzerinde kan izleri olduğu tespit edilirken, şüphelinin alkollü olduğu ve olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmada S.M.S. ve C.S.D. gözaltına alınırken, Güçevin'in cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'ın Zara ilçesine gönderildiği bildirildi.

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