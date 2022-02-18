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Ankara polisi siber dolandırıcıların peşini bırakmadı

Başkentte zararlı yazılımları farkına varmadan telefonlarına indirenlerin banka hesaplarını boşaltan suç şebekesinin üyelerini yakalayan polis, ikinci operasyonda da kart ve banka bilgilerini satın alan zanlıları gözaltına aldı.
Ankara polisi siber dolandırıcıların peşini bırakmadı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların internet sitelerinde gezinirken tıkladığı linkle zararlı yazılım programını indirdikleri cep telefonu üzerinden banka hesaplarını boşaltıp kredi çeken suç şebekesine yönelik başlattığı soruşturmada ikinci aşamaya geçildi.

İlk operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 5'inin tutuklanmasının ardından ekipler, vatandaşlara ait banka ve kredi kartı bilgilerini suç örgütünden komisyon karşılığında satın alan zanlıların kimliklerini de tespit etti.

Düzenlenen operasyonda A.D, R.K, M.K, E.O, I.O, K.B, M.B. ve G.Ş. gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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