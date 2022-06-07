Ankara Sağlık Müdürlüğü kışlık lastik satın alacak

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü kışlık lastik, akü, güç kaynağı, navigasyon cihazı ile oksijen tüpü alımı yapacak. Alımlar için ihaleye çıkıldı. İhale tarihi 29.06.2022.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü kışlık lastik, akü, güç kaynağı, navigasyon cihazı ile oksijen tüpü alımı yapacak. Alımlar için ihaleye çıkıldı. İhale tarihi 29.06.2022.

Alınacak olan malzemeler Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı depolar ile Bala İlçe Entegre Hastanesi deposuna teslim edilecek.

İlanın detayları için TIKLAYIN.

www.gazeteilksayfa.com

