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Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, güven tazeledi

Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı, Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Kurulda tek liste ile yapılan seçimde mevcut Başkan Ercan Soydaş, güven tazeledi.
Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, güven tazeledi

ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner'in divan başkanlığını yaptığı seçimli olağan genel kurulda, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri sırasıyla görüşüldü. Başkan Ercan Soydaş ve yönetimi, 2018-2019-2020-2021 yılları arasındaki faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildi.
 
Genel kurulda tek liste ile seçime gidildi. Mevcut başkan Soydaş, yeniden seçilerek güven tazeledi. 

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SOYDAŞ'DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI 

Soydaş teşekkür konuşmasında; "Kovid-19 pandemisinin hayatımızı ve ekonomik yaşantımızı büyük ölçüde etkilediği zor bir dönemden geçiyoruz. Ulaşım sektörüne hizmet eden özel halk otobüsçüleri olarak bu zorlu süreçte akaryakıt başta olmak üzere girdi maliyetleri ve ücretsiz binişler, yolcu azlığı bizleri oldukça ağır yük altında bırakmıştır. 

Bu dönemde hibe desteklerin dışında Hükümetimizden mülkiyet hakkı, mevzuat eksikliği, akaryakıtta vergi muafiyeti ve ücretsiz taşımaya çözüm bulunması yönünde taleplerde bulunmuştuk. Mevzuat eksikliği giderildi, diğer konularda çalışmalarımız devam ediyor ve ilgili bakanlarımız konuları hassasiyetle takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgililere teşekkür ediyoruz. Ayrıca salgın sürecinde, ücretsiz maske, dezenfektan veren, şoför kabinlerini yaptıran, personelimize gıda paketi gönderen ve esnafımıza maddi destek sağlayan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Belediye Meclisine esnafımızla ilgili her konuya destek veren Grup Başkan Vekillerimize ve tüm Belediye Meclis üyelerimize de teşekkür ediyoruz.

Yeni dönemde de ayakta kalma mücadelemizi birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek sürdürecek, sorunlarımızın çözümü ve taleplerimizin karşılanması noktasında Oda yönetimi olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Genel kurulumuza katılarak şahsıma ve yönetim ekibime teveccüh gösteren meslektaş dostlarıma gönülden teşekkür ediyorum. 

Ayrıca genel kurulumuzu yöneten Divan Başkanımız Sayın Mehmet Yiğiner ve divan üyelerine, genel kurulumuza katılarak bizleri mutlu eden siyasi parti temsilcilerine, oda ve kooperatif başkanlarımıza, STK başkanlarımıza, Bakanlık  temsilcilerimize, Emniyet Teşkilatımızın fedakar mensuplarına, Altındağ İlçe Seçim Kurulumuzun değerli personeline ve genel kurulumuzun gerçekleşmesinde emeği olan yöneticilerimiz ve personelimiz başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Genel kurulumuz hepimiz için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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