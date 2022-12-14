Ankara Şereflikoçhisar’da otomobil takla attı: 3 yaralı 1 ölü

Ankara Şereflikoçhisar’da otomobilin takla atması sonucu kaza yaşandı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.

Ankara Şereflikoçhisar’da otomobilin takla atması sonucu kaza yaşandı. Saat 11.00 sularında Ankara-Niğde Otoyolu’nda Acıkuyu Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.

Ankara’ya doğru giden Kemal K. yönetimindeki 35 AHA 482 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak kaza yaptı. İçinde 4 kişinin bulunduğu araç hurdaya döndü. Kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi geldi. Sürücü Kemal K., Hicran L. ve Dilara Y. yaralanırken, Ali Ercan Özen kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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