Ankara simidine zam kararı

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, 3 TL'den satılan simidin 4 TL'ye çıkarılması kararı aldıklarını duyurdu. Delibaş, zam kararına gerekçe olarak girdi maliyetlerinin yüzde 300’lere varan oranlarda artmasını gösterdi.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, 30 Ocak Pazar günü yapacakları seçimli olağan genel kurul toplantısına davet etti.

Yeni isimlerin de aralarında olduğu yeni dönem yönetim ekibiyle yaptığı istişare toplantısı sonrasında konuşan Delibaş, "4 yılda bir yapılan esnaf odalarının genel kurulları süreci devam ediyor. Bizler de Oda olarak seçimli olağan genel kurul toplantımızı 30 Ocak Pazar günü gerçekleştirmiş olacağız. Genel kurulumuzda sorunlarımız, talep ve beklentilerimiz üzerine görüşlerimizi bildirecek, ardından başkanlık seçiminde oylarımızı kullanacağız. Ben ve ekibim de bir dönem daha esnafımıza hizmet etme adına odamızın yönetimine talibiz. Görev süremiz içerisinde esnafımızın sorunlarının çözümü noktasında gücümüzün yettiği ölçüde gayret gösterdik. Yeni dönemde de hedefimiz esnafımızın sorunlarının çözümü ve talep ve beklentilerimizin karşılanması yönünde çalışmak olacak." dedi.

ANKARA'DA SİMİT FİYATININ 3 TL'DEN 4 TL'YE ÇIKARILMASI KARARI

Konuşmasının devamında Oda Başkanı Delibaş, ham madde ve enerji giderlerinin artışını gerekçe göstererek, Ankara’da 3 TL’ye satılan simidin fiyatını 4 TL’ye çıkarma kararı aldıklarını, bunun da mecburiyetten kaynaklandığını, yeni tarifenin ilgili komisyon ve kurum tarafından onaylanması ile uygulamaya geçeceğini, kaydetti.

Simitçi esnafının zor durumda olduğuna dikkat çeken Delibaş, “Normalde Ankara simidinin güncel fiyatı 5 TL olması gerekiyordu. Ancak ülkemiz, pandeminin ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı da olağanüstü bir durumdan geçtiği için biz de vatandaşı düşünerek fiyatı 4 TL olarak belirledik. Biz artık kârı geçtik. Kapanmalar şu anda arttı. Esnafın en büyük dertlerinden birisi enerji, bu nedenle devletin esnafa enerji desteği vermesi gerekiyor. Enerji desteği vermediği zaman çoğu simit fırınının, simit kafenin kapanması kaçınılmaz.” dedi.

Kasım ayından bu yana ham madde fiyatlarına yüzde 300 zam geldiğini vurgulayan Delibaş, şöyle konuştu: “En son 2021 Kasım ayında fiyat ayarlaması yapılmıştı. O zamandan bu yana ham madde fiyatlarına yüzde 300 daha zam geldi. Simit denilince basit bir ürün gibi geliyor ama simidin ve unlu mamullerin yüzlerce ham maddesi var. 120 TL’ye aldığımız katı yağ şu anda 300-350 TL. Keza un fiyatları da arttı. Bu süreçte en büyük zammı devlet enerjiye yaptı. Biz sadece simidin değil unlu mamullerin de temsilcisiyiz. Unlu mamullerdeki fiyat konusundaki en büyük sıkıntımız enerji. Enerji zaten unlu mamullerin yüzde 40 maliyet artışını etkiliyor. Susam tekelleşti, fiyatı bin 100 TL’ye kadar çıktı. Mücadelemiz sonucunda susamın 25 kilosunu 850 TL’ye geri çektirdik. Burada dolar kuru da çok önemli. Dolar kuru eğer ki 18 TL de kalsaydı susamın çuvalı şu an 2 bin TL olacaktı. Kağıt fiyatlarına gelen aşırı zamlar da simitçileri olumsuz etkiledi. Biz de kâğıt kullanıyoruz. Ağustos ayında kg.10 liraya aldığımız kağıt ve poşetin maliyeti şu anda 25-30 TL oldu. Şu anda simitçi esnafı ne kadar çok iş yaparsa o kadar çok zarar ediyor. Yaşanan sorunlar için işleyen bir denetim mekanizmasına ihtiyaç var.”

Delibaş, zamlarla mücadele noktasında sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılmasının önemine vurgu yaparak, sivil toplum örgütleriyle, esnaf ve sanatkarlar odaları başkanlarıyla, gıdanın gerçek sorumluluğunu taşıyan insanlarla işbirliği yapılması gerektiğinin altını çizdi.