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Ankara Toptancı Hali'nde yangın
Ankara Toptancı Hali'nde yangın
Ankara'da toptancı halinde sebze meyve kasalarının tutuşması sonucu başlayan yangında iki depo zarar gördü
14 Temmuz 2022 Perşembe 09:33
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.