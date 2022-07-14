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Ankara Toptancı Hali'nde yangın

Ankara Toptancı Hali'nde yangın
Ankara'da toptancı halinde sebze meyve kasalarının tutuşması sonucu başlayan yangında iki depo zarar gördü
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