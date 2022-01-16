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Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası'nın yeni başkanı Hakan Akçam oldu

5 adayın yarıştığı seçimli olağan genel kurul sonucunda Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası'nın yeni başkanı Hakan Akçam oldu.
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası'nın yeni başkanı Hakan Akçam oldu

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. 

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan’ın ve çok sayıda sektör temsilcilerinin de hazır bulunduğu genel kurulda mevcut başkan Ahmet Rıfat Yetkin’in açış konuşmasının ardından divan teşekkül ettirildi. 

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Divan Başkanlığını ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal'ın yaptığı genel kurulda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem maddelerine devam edildi. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası’nın Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu Ahmet Rıfat Yetkin okudu ve sinevizyon eşliğinde son 4 yıl içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı. Gündem maddelerinin tek tek görüşüldüğü genel kurulda Ahmet Rıfat Yetkin ve yönetimi 2018-2019-2020-2021 yılları arasındaki faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildi. Dilek ve temenniler bölümünde 5 adayın da yaptığı konuşmaların ardından seçime geçildi. 

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ESKİ BAŞKAN ADAY OLMADI
Mevcut başkan Ahmet Rıfat Yetkin'in aday olmadığı ve 5 adayın yarıştığı başkanlık seçiminde toplam 1264 üye 12 sandıkta oylarını kullandı. 21 oy ise geçersiz sayıldı. 1243 geçerli oyun 519’unu alarak rakiplerini geride bırakan Hakan Akçam başkan seçildi. Diğer adaylar; Burak Arpacı 427 oy, Cem Koçyiğitoğlu 259 oy, Nejla Aykaç 20 oy, Mehmet Karahan ise 18 oy aldı. 

Sonucun Divan Başkanı Muhittin Köksal tarafından açıklanması ile birlikte tebrikleri kabul eden Hakan Akçam, yaptığı teşekkür konuşmasında; sektörün sorunlarını iyi bildiğini belirterek, tüm mesleklerde olduğu gibi emlakçılık mesleğinde de zorunlu bir dönüşümün ve yeniliklerin yaşandığını, buna ayak uydurmak ve yoğun rekabet içerisinde ayakta kalabilmek için, işbirlikçi bir yaklaşımla güç birliği yaparak yaşanılan sorunları çözecek ve sektörün gelişimine ivme katacak atılımcı, üretken adımları atacaklarını kaydetti. Akçam, “Genel kurula katılarak Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası’na, mesleğinin geleceğine sahip çıkan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Meslektaş dostlarıma tarafıma ve yönetimime gösterilen güven ve teveccühten dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Akçam, önceki başkan Ahmet Rıfat Yetkin ve yönetimine de görev süreleri içerisinde göstermiş oldukları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 

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YENİ YÖNETİM 
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimin ardından yeni yönetim şu şekilde oluştu: Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Hakan Akçam (Başkan), Erdal Erdoğan, Müjde Funda Özgül, Mahmut Metin, Dilek Bozkurt, Fatih Kılıç, Murat Kahya, Burak Usanmaz, Hakan Kocaer, Tamer Can Doğan, İsmail Çağlar. Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Yalçın Refah, İzzet Balcı, Menderes Yılmaz.

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