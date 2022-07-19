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Ankara Üniversitesi bilişim personeli alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı yayınladı. İlana göre AÜ, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 9 personel alacak. Başvurular başladı.
Ankara Üniversitesi bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı yayınladı. 

AÜ, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 9 personel alacak.

Başvurular 19/07/2022 ile 02/08/2022 tarihleri arasında üniversitenin web sitesi üzerinden de yapılabilecek. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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