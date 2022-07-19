Ankara Üniversitesi bilişim personeli alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı yayınladı. İlana göre AÜ, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 9 personel alacak. Başvurular başladı.