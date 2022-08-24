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Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yerli kasımpatı üretimine başlandı

TÜBİTAK tarafından da desteklenen, yerli kasımpatı çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik proje, ilk ürünlerini verdi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde, Latince adı krizantem olan kasımpatı çiçeğinin üretimine başlandı.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yerli kasımpatı üretimine başlandı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde, Latince adı krizantem olan kasımpatı çiçeğinin üretimine başlandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, proje uygulama alanında incelemelerde bulundu.

Ziraat Fakültesinin Bahçe Bitkileri Bölümü süs bitkileri serasında, yerli ve milli kasımpatı çeşitlerinin üretiminin yapıldığını belirten Ünüvar, Türkiye'nin süs bitkileri üretiminin artacağını, böylece çiçek ithalatı için yurt dışına ödenen dövizin azalacağını söyledi.

Ünüvar, "Yerli ve milli üretim hedefimize ulaştıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığına tescil için başvuracağız, tescil aldıktan sonra da patent hakkı bizde olmuş olacak." diye konuştu.

Proje sorumlusu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz da proje üzerinde yaklaşık üç yıldır çalıştığını belirtti.

Süs bitkileri alanında Hollanda dahil birçok tarımsal üretim yerini incelediğini anlatan Kazaz, dünyada en fazla ticareti yapılan bitkilerin başında kasımpatının geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Kazaz, "Kasımpatı, yaklaşık 1,7 milyar dolar ciro dış ticaret değeriyle dünyada ikinci sırada olan bir çiçek." dedi.

Türkiye'nin, başta gül olmak üzere ve diğer birçok çiçeği ithal ettiğini anlatan Kazaz, "Bu yüzden proje Türkiye için çok önemli. Üretim maliyetini azaltarak, uluslararası rekabet gücümüzün artırılmasını amaçlıyoruz." dedi. 

 

 

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