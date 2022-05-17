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Ankara Üniversitesi’nde bahar şenliği başladı

Ankara Üniversitesi’nde her yıl düzenlenen Bahar ve Bilim Şenliği, bugün gerçekleşen etkinlikler ve açılış konuşmaları ile başladı.
Ankara Üniversitesi’nde bahar şenliği başladı

Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek olan bahar şenliği üniversitenin Güneş Meydanı’nda başladı. Ankara Üniversitesi olarak katıldıkları farklı turnuvalarda başarılı olan spor kulüplere, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarafından plaketleri taktim edildi. Plaket taktimi sonrasında konuşan Ünüvar, pandemi sonrasında öğrenciler ile bir araya gelerek bu yaptıkları şenlikten duydukları mutluluğu ifade etti.

Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, DHA’ya yaptığı açıklamada bu haftayı bahar şenliklerine ayırdıklarını söyleyerek, “Daha önce öğrencilerimize verdiğimiz bir bahar şenliği sözü vardı. Bugün onu başlattık. Öğrencilerimizle, öğretim görevlilerimizle, idari personelimizle beraber eğleneceğiz. Bahar şenliğimiz ile Gençlik Haftası’nı kutlayacağız. Geçen yıl söz vermiştik. Pandemi bittiğinde öğrencilerimiz ile bir araya geleceğimizi söylemiştik. O sözümüzü yerine getiriyoruz” dedi

Kaynak: Haber Kaynağı
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