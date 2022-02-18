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Ankara Üniversitesi’nden ‘NFT’ye Giriş’ dersi

ANKARA Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü'nün seçmeli ders havuzuna eklenen ‘NFT’ye Giriş’ dersinin ilki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.
Ankara Üniversitesi’nden ‘NFT’ye Giriş’ dersi

Türkiye’de ilk kez Ankara Üniversitesi’nde ve yüz yüze eğitimle başlayacak dijital bir içerik olan ‘NFT’ye Giriş’ (Introduction to NFT) dersinin ilki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Bu kapsamda düzenlenen açılış törenine, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kültür Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı. ‘NFT’ye Giriş’ dersinin ilkini Öğretim Görevlisi Buğra Ayan gerçekleştirdi.


 

‘BU ÇABALARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ’


 

Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesi olarak böyle bir konuda öncülük yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Ankara Üniversitesi’nin Cumhuriyetin ilk üniversitesi olduğunu ifade eden Ünüvar, “Mademki Cumhuriyetin ilk üniversitesiyiz, o zaman ilklerde bize yakışır, ilk ‘NFT Dersi’ Ankara Üniversitesi’ne yakışır’ dedik. Böyle bir karar aldık. Gerçekten de bundan da çok mutluyuz. Öğrencilerimiz bizden daha mutlu. Bu çabalarımız devam edecek. Bu çabalarımızı devletimizin farklı kurumlarıyla devam ettireceğiz. İnşallah Dijital Dönüşüm ofisimize bir protokol yaptık. Kültür Bakanlığımız ile çok yakın çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığımız ve kamu kurumlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, meslek örgütlerimiz ile çok yakın temas halindeyiz. Çok çalışıyoruz, gayret edeceğiz. Bu ilk ama son olmayacak” dedi.


 

‘NFT ESERLERİNİ SERGİ HALİNE GETİREBİLİRİZ’


 

Kültür Bakan Yardımcısı Yavuz, Türkiye’de kültür endüstrilerinin özellikle son 10 yıldır önemli bir atılım içerisinde olduğunu söyledi. Gençlerin NFT sayesinde sanatsal üretimlerini artıracağını ve yaratıcılıklarını, kabiliyetlerini, yeteneklerini tetikleyeceğine inandığını dile getiren Yavuz, “Bu anlamda bakanlık olarak da çok kıymet verdiğimiz bir alan olarak karşımızadır. Ankara Üniversitemizin bu konuda ön alarak başlatmış olduğu bu akademik çalışma farkındalığın artırılması için de çok önemli. Ders sonuçlarını da merakla beklediğimi belirtmek istiyorum. Rektör hocam müsaade ederse, bakanlığımız ve üniversitemizin ortak bir faaliyeti olarak bahar dönemi sonunda ders sonucunda üretilmiş olan NFT eserleri olursa bunları birlikte bir sergi haline getirebiliriz” diye konuştu.


 

NFT’YE TÜRKÇE İSİM ANKETİ


 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak çok mutlu olduğunu söyledi. NFT’nin Türkiye’de anlaşılması ve farkındalığının yaratılması için bu yapılan çalışmaların çok verimli olacağını ifade eden Koç, “NFT’yi sadece bir teknoloji olarak düşünmeyin. NFT’nin hukuki boyutu, iş süreçlerimizi nasıl etkileyeceği var. Bu anlamda yapacağımız çok şey var. Ne diyoruz, geçmişten öğrenip geleceğe bakmamız gerekiyor. Dijital Dönüşüm ofisi olarak yenilikçi teknolojileri gençlerimize sevdirmek istiyorduk. Biz ofis olarak NFT, dijital kimlik veya akıllı kontratlarla ilgili birçok proje yapıyoruz. Bu zamana kadar NFT’nin Türkçesini bulamadık. Sosyal medya platformlarından bir anket başlatıyorum. Pazar gününe kadar ufak bir talebim olacak. Bir üst seviyeye çıkalım ve onu isimlendirin. Seçtiğimiz o ismi NFT sunumlarında diyeceğim ki, ‘Ankara Üniversitesi’nde NFT dersinde karar verilen NFT’nin ismi Türkçe ismi budur ve bundan sonra ben bunu kullanacağım’ diyorum” dedi.

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