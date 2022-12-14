Ankara Vali Yardımcıları Namık Kemal Nazlı ve Mustafa Erkayıran siyah kuşak taktı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Liselerarası Karate Seçmeleri ödül töreninde Ankara Vali Yardımcıları Namık Kemal Nazlı ve Mustafa Erkayıran, karate branşında siyah kuşak taktı.

Türkiye Karate Federasyonu’nun Mamak Spor Salonu’nda düzenlediği Liselerarası Karate Seçmeleri ödül törenine Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Ankara Vali Yardımcıları ve federasyon yetkilileri katıldı.

TKF tarafından Mamak Spor Salonu'nda düzenlenen Liselerarası Karate Seçmeleri Ankara Madalya töreninden önce Namık Kemal Nazlı ve Mustafa Erkayıran, "siyah kuşak birinci dan" adlı sınava girdi.

‘BİRİNCİ DAN’

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz'un başkanlığını yaptığı sınav komisyonunun belirlediği hareketleri başarılı bir şekilde tamamlayan Nazlı ve Erkayıran, siyah kuşak takarak "birinci dan" seviyesine ulaştı.

Federasyon başkanı Aslan Abid Uğuz, vali yardımcıları Nazlı ve Erkayıran'ın siyah kuşaklarını bağladı.

Uğuz, ayrıca Liselerarası Karate Seçmeleri'nde dereceye girenlere madalyalarını da taktim etti.

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