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Ankara Valiliği Çamlıdere’ye 10 yataklı hastane yaptırıyor

Başkent’in çevre ilçelerinden Çamlıdere 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi’ne kavuşuyor. Ankara Valiliği “Çamlıdere 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi Yapımı İşi” için ihaleye çıktı. İhale 03.10.2022 tarihinde gerçekleşecek.
Ankara Valiliği Çamlıdere’ye 10 yataklı hastane yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’in çevre ilçelerinden Çamlıdere 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi’ne kavuşuyor. 

Ankara Valiliği “Çamlıdere 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi Yapımı İşi” için ihaleye çıktı. 

03.10.2022 tarihinde gerçekleşecek ihale ile Çamlıdere’ye 540 takvim gününde 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi yapılması öngörülüyor. 

Çamlıdere devlet hastanesi yapım işi ihalesi ilanının detayları için TIKLAYIN

camlidere-devlet-hastanesi-ihalesi.jpg

www.gazeteilksayfa.com


 

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