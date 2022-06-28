Ankara Valiliği Kahramankazan’a okul yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kahramankazan’a 32 derslikli ilkokul yaptırıyor.
32 Derslikli İlkokul Eğitim Yapısı Yapım İşi için ihaleye çıkıldı.
İhaleye konu işin içeriği “İnşaat-Mekanik-Elektrik B+Z+3+ÇK 1 Adet Yapım İşi” olarak ifade edildi.
İhale tarihi ise 21.07.2022.
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