Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı

Ankara Valiliği bugün için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "17 Kasım Perşembe günü güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.