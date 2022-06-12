  • BIST 2.543,10
  • Altın 1029.51
  • Dolar 17.1096
  • Euro 18.0038
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 22 °C
»

Ankara Valisi Şahin'den selde kaybolan kişiye ilişkin açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ümidimiz vatandaşımızı sağ olarak bulabilmek ama şu andaki mevcut veriler her türlü ihtimale açık durumda." dedi.
Ankara Valisi Şahin'den selde kaybolan kişiye ilişkin açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Ümidimiz vatandaşımızı sağ olarak bulabilmek ama şu andaki mevcut veriler her türlü ihtimale açık durumda." dedi.

Şahin, Altındağ ilçesinde Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sel nedeniyle meydana gelen hasarın giderilmesi amacıyla çalışmalara devam edildiğini söyleyen Şahin, toplam 188 kişiden oluşan 3 profesyonel ekibin bölgede olduğunu bildirdi.

Şahin, bölgede hasar tespit çalışmalarının da yapıldığını aktararak, "19 yapıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün ekipleri tespit yaptılar. Yine Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün hasar tespit çalışmaları neticesinde 34 büyükbaş, 22 küçükbaş telefatı tespit edildi, toplam 90 ton civarında da yem kaybı var. Bunlar üstesinden gelebileceğimiz zararlar." diye konuştu.

Mağdur durumdaki kişilere gerekli yardımların yapıldığını ifade eden Şahin, "Bölgede besicilik yapanların büyük kısmı hayvanlarıyla beraber başka bir yere nakledildi. Yem eksiği olan vatandaşlarımıza da ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile belediyemiz yem takviyesinde bulunuyorlar." bilgisini paylaştı.

Şahin, kayıp vatandaşın bulunması için arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Ümidimiz vatandaşımızı sağ olarak bulabilmek ama şu andaki mevcut veriler her türlü ihtimale açık durumda." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi12 Haziran 2022 Pazar 14:09
  • Bolu'da köylüler yağmur duasına çıktı12 Haziran 2022 Pazar 14:08
  • Tarıma kazandırdığı atıl arazide organik ürünler yetiştiriyor12 Haziran 2022 Pazar 14:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı12 Haziran 2022 Pazar 14:00
  • Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı12 Haziran 2022 Pazar 12:23
  • Roma imparatoru için yapılan kapı, evsizlerin yatağı oldu12 Haziran 2022 Pazar 11:54
  • Çatıya çıkan 2 köpeği öldüren sanığa 8 yıl hapis istemiyle dava12 Haziran 2022 Pazar 11:51
  • 'Kızılırmak rengini mineralli ultrabazik magmatik kayaçlardan alıyor'12 Haziran 2022 Pazar 11:37
  • Yargıtaydan 'özel becerili' hırsızlara verilen cezaya onama12 Haziran 2022 Pazar 11:33
  • Eren Abluka-16 operasyonu başlatıldı12 Haziran 2022 Pazar 11:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti