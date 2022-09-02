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Ankara Valisini dolandıracaklardı: 10 gözaltı

Ankara Valisi Vasip Şahin’i cep telefonuyla arayıp para isteyen ve tehdit ettiği belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Valisini dolandıracaklardı: 10 gözaltı

Ankara Valisi Vasip Şahin, dolandırıcıların hedefi oldu. Şahin’i cep telefonuyla arayan şüpheliler türlü sebepleri öne sürerek para istedi. İstediklerini alamayan dolandırıcılar Şahin’i bu kez de ailesiyle tehdit etti. Şahin’e parayı alamadıkları takdirde eşine çocuklarına zarar vereceklerini söyleyen zanlıların tehditlerinin bitmemesi üzerine Vali Şahin, ihbarda bulundu.

ANKARA MERKEZLİ 5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 10 KİŞİ YAKALANDI

Şahin’in şikayetinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şahısları yakalamak için harekete geçen polis ekipleri Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 10 kişi yakalayarak gözaltına aldı.

ZANLILARDAN 3'Ü TUTUKLANARAK CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerden 4’ü Ankara Emniyetindeki sorgusunun tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TERÖR BAĞLANTILARININ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Gözaltındaki 6 kişinin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin ise incelemesi devam ediyor. Öte yandan, olayın perde arkasında terör bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi. 

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