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Ankara ve Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da da 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı.
Ankara ve Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen ayrıca MASAK raporları üzerinde yapılan analizlerle terör örgütünün çatışma bölgeleriyle irtibatlı mensuplarıyla para trafiği tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. 

ADANA'DA DA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'da da terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 7 şüpheliyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, özel harekat timlerinin de katılımıyla şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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