Ankara ve Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da da 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı.