  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 4 °C
»

Ankara Yenimahalle'de trafik kazası

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, aydınlatma direklerine çarpıp, yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yolcu konumundaki 1 kişi yaralandı.
Ankara Yenimahalle'de trafik kazası

Kaza, gece saatlerinde Hipodrom Caddesi'nin İvedik Caddesi'ne bağlandığı kavşakta meydana geldi. Demetevler yönüne giden Okan Erol yönetimindeki 06 BU 931 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu önce refüjdeki taşlara ardından aydınlatma direklerine çarpıp, yanmaya başladı. Kazada sürücü Okan Erol, otomobilde sıkışırken yanındaki Berke Danijel Dilek, araçtan dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin otomobil yangınını söndürmesinin ardından, Okan Erol'un cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni incelemelerin ardından morga konuldu. Kazada hayati tehlikesi bulunmayan Berke Danijel Dilek ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kolonya içip, öldü02 Ocak 2022 Pazar 08:14
  • Alaşehir'de tek katlı evde yangın çıktı02 Ocak 2022 Pazar 08:12
  • Aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti02 Ocak 2022 Pazar 08:11
  • Otomobil, kırmız ışıkta bekleyen minibüse çarptı: 2 yaralı02 Ocak 2022 Pazar 08:11
  • Ankara Yenimahalle'de trafik kazası02 Ocak 2022 Pazar 08:09
  • Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü02 Ocak 2022 Pazar 08:09
  • Fatih'te metruk binada çıkan yangın 3 binaya sıçradı02 Ocak 2022 Pazar 08:08
  • Ergene Nehri'nin debisindeki artış sürüyor01 Ocak 2022 Cumartesi 15:30
  • Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı01 Ocak 2022 Cumartesi 10:30
  • Kayak merkezlerinde yeni yıl coşkusu01 Ocak 2022 Cumartesi 10:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti