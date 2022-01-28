  • BIST 1.983,18
  • Altın 769.11377
  • Dolar 13.4872
  • Euro 15.0544
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -16 °C
»

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Akın Yüksel oldu

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası'nda görev değişimi oldu. Seçimli olağan genel kurulda mevcut Başkan Mehmet Polat ile diğer aday Akın Yüksel'in başkanlık için yarıştığı seçimde üyeler Akın Yüksel'i tercih etti.
Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Akın Yüksel oldu

 Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı, ANKESOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda,  Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat ile oda üyesi Akın Yüksel'in başkanlığa aday olduğu seçimde üyelerin tercihi  Akın Yüksel oldu. 

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın divan başkanlığını yaptığı seçimli olağan genel kurulda, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından  gündem gereği; 2018-2019-2020-2021 yıllarına ilişkin Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile diğer mali tablolar okunduktan ve müzakereye açıldıktan sonra oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurullarının da oybirliğiyle ibra edildiği genel kurulda, yeni dönem çalışma programı da okunduktan sonra kabul edildi. 

Dilek ve temenniler bölümünde oda başkanlığına aday Akın Yüksel ile mevcut başkan Mehmet Polat'ın yaptığı konuşmaların ardından genel kurulda seçime geçildi. 2 listeye gidilen seçimde başkanlığı kazanan Akın Yüksel oldu. 

yeni-baskan-akin-yuksel-.jpg

AKIN YÜKSEL'DEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI 
Seçim sonucunda Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası'nın yeni başkanı olduğu açıklanan Akın Yüksel yaptığı teşekkür konuşmasında; "Şahsımı ve yönetim ekibimi  tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başta Mehmet Polat başkanımız olmak üzere,  bugüne kadar odamıza, esnafımıza hizmet etmiş, başarılı çalışmalar gerçekleştirmiş yönetici meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Biz bir aileyiz ve hepimiz aynı gemideyiz. Pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçtik ve ciddi bir sınav verdik. Halen de esnafımız üzerindeki olumsuz etkileri sürüyor. Sorunlarımızın çözümü ve taleplerimizin karşılanması noktasında güzel ve takdir edilecek işler yapacağımıza inanıyorum. Tüm gayretimizle çalışacağımıza huzurunuzda söz veriyorum. Genel kurulumuzun ve seçim sonucunun Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar esnafımız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. 

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU
Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası'nın Akın Yüksel başkanlığındaki yeni yönetimi şu şekilde oluştu: Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: İzzet Keten, Emin Karahasan, Erdi Sancak, Yücel Demirci, Tahsin Ulubaş, Terkan Yoğurtçu. Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Halil Hoca, Adabük Yıldırım, Yalçın Karaman.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara simidine zam kararı28 Ocak 2022 Cuma 04:23
  • Ünlü yazarlar Kitap Fuarına konuk oldu28 Ocak 2022 Cuma 03:25
  • Altındağ Belediyesi, 300 başarılı öğrenci için “Matematik Kampı” başlattı28 Ocak 2022 Cuma 02:24
  • Gölbaşı'nda sanat kursları start aldı28 Ocak 2022 Cuma 01:22
  • Güvenli İnternet tırı bu yarı yıl tatilinde de öğrencilerle buluşuyor28 Ocak 2022 Cuma 00:28
  • Pursaklar Medya Akademisi Başlıyor28 Ocak 2022 Cuma 00:27
  • Keçiören Belediyesi personeline sertifikalı ilk yardım eğitimi verilmeye başladı28 Ocak 2022 Cuma 00:26
  • Nergiz Oğuz'un ev ziyaretleri sürüyor: "58 bin nüfuslu bir aileyiz"28 Ocak 2022 Cuma 00:22
  • Dede Kokut hikayelerine çocuklar büyük ilgi gösterdi28 Ocak 2022 Cuma 00:21
  • Başkan Esen Tarihi Binaları İnceledi28 Ocak 2022 Cuma 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti