Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Akın Yüksel oldu

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası'nda görev değişimi oldu. Seçimli olağan genel kurulda mevcut Başkan Mehmet Polat ile diğer aday Akın Yüksel'in başkanlık için yarıştığı seçimde üyeler Akın Yüksel'i tercih etti.

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı, ANKESOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda, Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat ile oda üyesi Akın Yüksel'in başkanlığa aday olduğu seçimde üyelerin tercihi Akın Yüksel oldu.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın divan başkanlığını yaptığı seçimli olağan genel kurulda, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem gereği; 2018-2019-2020-2021 yıllarına ilişkin Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile diğer mali tablolar okunduktan ve müzakereye açıldıktan sonra oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurullarının da oybirliğiyle ibra edildiği genel kurulda, yeni dönem çalışma programı da okunduktan sonra kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde oda başkanlığına aday Akın Yüksel ile mevcut başkan Mehmet Polat'ın yaptığı konuşmaların ardından genel kurulda seçime geçildi. 2 listeye gidilen seçimde başkanlığı kazanan Akın Yüksel oldu.

AKIN YÜKSEL'DEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Seçim sonucunda Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası'nın yeni başkanı olduğu açıklanan Akın Yüksel yaptığı teşekkür konuşmasında; "Şahsımı ve yönetim ekibimi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başta Mehmet Polat başkanımız olmak üzere, bugüne kadar odamıza, esnafımıza hizmet etmiş, başarılı çalışmalar gerçekleştirmiş yönetici meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Biz bir aileyiz ve hepimiz aynı gemideyiz. Pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçtik ve ciddi bir sınav verdik. Halen de esnafımız üzerindeki olumsuz etkileri sürüyor. Sorunlarımızın çözümü ve taleplerimizin karşılanması noktasında güzel ve takdir edilecek işler yapacağımıza inanıyorum. Tüm gayretimizle çalışacağımıza huzurunuzda söz veriyorum. Genel kurulumuzun ve seçim sonucunun Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar esnafımız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası'nın Akın Yüksel başkanlığındaki yeni yönetimi şu şekilde oluştu: Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: İzzet Keten, Emin Karahasan, Erdi Sancak, Yücel Demirci, Tahsin Ulubaş, Terkan Yoğurtçu. Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Halil Hoca, Adabük Yıldırım, Yalçın Karaman.