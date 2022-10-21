Ankara’da Başkentgaz’ın kestiği doğalgaz faturalarında “tüketim miktarı”na tam olarak yer verilirken, metre küp ve kilovatsaat birim fiyatları net bir şekilde belirtilmiyor. Peki Ankara’da 1 kwh yani 1 kilovatsaat doğalgazın fiyatı, vatandaşa maliyeti ne?

Kışın yaklaşması kombilerin yanmaya başlamasıyla Başkent’te vatandaşlar, 2022’nin başından bu yana 4 kez zamlanan doğalgaz faturalarının ne kadar geleceğini merak ediyor.

Bu noktada öncelikle Ankara ’da doğalgaz metreküp fiyatı ne kadar ile Ankara’da 1 kilovatsaat doğalgaz fiyatı ne sorularına cevap bulunması gerekiyor.

15 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Ankara’da Başkentgaz’ın faturalandırdığı doğalgazın metreküp fiyatı 5.71 TL’ye geliyor. Yani Ankara’da bir metreküp doğalgazın vatandaşa faturası 5.71 TL’dir.

Peki Ankara’da 1 kwh yani 1 kilovatsaat doğalgazın fiyatı ne? Bunun cevabına ise, Başkentgaz’ın kestiği faturalar üzerinde yapılan hesapla ulaşılabiliyor. Ve 15 Ekim 2022 itibarıyla Ankara’da 1 kilovatsaat doğalgaz fiyatının 0.53 TL olduğu anlaşılıyor.

Yazarımız Ferit Atmaca’nın konuyla ilgili yazısının tamamı şöyle:

Doğalgaz faturam ne gelir?

Kış yüzünü göstermeye başladı.

Dün gece Ankara’da eksileri gürdük örneğin.

Havaların soğumasıyla ağır ağır kombiler yakılırken, özellikle dar ve orta gelirli evlerde şimdiden gelecek olan doğalgaz faturaları düşünülüyor.

Malum bu yıl içinde doğalgaza Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 1 Ocak 2022’de yüzde 25, 1 Nisan 2022’de yüzde 35, 1 Haziran 2022’de yüzde 30, 1 Eylül 2022’de yüzde 20 olmak üzere toplam yüzde 110 zam yapıldı.

Vatandaş bu zamların faturalara TL olarak nasıl yansıyacağını merak ediyor, bu sorunun cevabını arıyor.

İlgili doğalgaz dağıtım firmalarının resmi internet sitelerinde fiyat tarifeleri yer alıyor aslında. Ancak bu ifadeler vatandaşın anlayacağı dilden olmuyor genelde. Vatandaş herşey dahil 1 metre küp doğalgazın maliyetini göremiyor mesela. Değişik tarifelerle, KDV’li KDV’siz değişik oranlarla karşılaşıyor, sorusunun net cevabını alamıyor.

Doğalgaz dağıtım firmalarının kestiği faturalarda da net cevaplar olmuyor maalesef. Örneğin Ankara’da Başkentgaz’ın kestiği faturalarda tüketim miktarı hem metre küp hem de kilovatsaat olarak yer alıyor fakat birim fiyatları öyle olmuyor. Sadece kilovatsaat birim fiyatı bulunuyor. Onda da KDV ayrı hesaplandığından, vatandaş faturada 1 metre küp doğalgazın maliyetini göremiyor.

Bunları bilen internet siteleri doğalgaz fiyatlarından, tahmini doğalgaz faturalarından geçilmiyor. Asıl amaç vatandaşı bilgilendirmekten ziyade ziyaretçi çekmek olduğundan hemen hepsi teyide muhtaç veriler içeriyor. Kimi medya organları da bilinçli olarak fiyatları şişirip halktaki endişeyi tırmandırma peşinde koşuyor.

Her iki durumda da vatandaşın sağlıklı bilgiye ulaşamadığından hareketle Gazete İlksayfa olarak, Ankara’da 1 metre küp doğalgaz fiyatının net olarak ne olduğunu tespit ettik önce. Ardından bunu bir de kilovatsaat (kWh) üzerinden hesapladık.

Bunları en güncel doğalgaz faturaları ile teyit ettikten sonra, geçen yılki tahmini tüketimler üzerinden bu yıl gelecek faturaları çıkardık.

Sonuç itibarıyla, 15 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Ankara’da 1 metre küp doğalgaz fiyatının yani 1 metre küp doğalgazın vatandaşa faturasının 5.71 TL olduğu sonucuna ulaştık. Ankara’da 1 kilovatsaat doğalgazın fiyatının ise 0.53 TL olduğunu tespit ettik.

Yeni bir zam gelmez ise, Ankara’da bu kış bir evde ayda örneğin 300 metre küp doğalgaz tüketildiğini düşünürsek, bunun faturası (çarpı 5.71 TL’den) 1713 TL olacaktır. Herşey dahil fiyat bu.

Sizler de günlük ortalama tüketiminiz üzerinden ay sonunda gelecek olan faturayı bu şekilde kolayca hesaplayabilirsiniz.

Peki Ankara’da doğalgaz fiyatları geçen yıl neydi?

Bu sorunun cevabı da şöyle:

2021 kışı başlangıcı olan 15 Ekim 2021 tarihinde Ankara’da Başkentgaz tarafından verilen 1 metre küp doğalgazın fiyatı 2,26 TL’ydi. Herşey dahil.

Bu resmi verilere göre, doğalgaz fiyatlarındaki artış neticesinde, aylık 300 metre küp tüketime göre Ankara’da geçen yıl 2021-2022 kış dönemi boyunca 4571 TL ısınma bedeli ödeyen bir daire sakini, bu sene yeni zam gelmeyeceğini ve aynı tüketimi yaptığını varsayarsak ödeyeceği tutar 5719 TL artışla 10290 TL civarında olacaktır.

Kimine göre çok, kimine göre az, kimine göre ise normal olan doğalgaz fiyatları bu iken, gerisi laf-ı güzaftır.



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