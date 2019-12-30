  • BIST 4.918,31
  • Altın 1050.663
  • Dolar 18.6316
  • Euro 19.3282
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Ankara'da 1 metreküp su ne kadar, indirimli tarifeler hangileri? İşte güncel ASKİ su fiyatları:

Ankara'da su ne kadar, güncel ASKİ su fiyatları ne? 1 metreküp suyun fiyatı ne kadar? Ankara’da atık su ücreti ne kadar? Suda KDV oranı ne? Ankara'da şehit, gazi, engelli ve öğrenciye su indirimli mi, ne kadar? İndirimli tarifeler ne?
Ankara'da 1 metreküp su ne kadar, indirimli tarifeler hangileri? İşte güncel ASKİ su fiyatları:

Son dönemde ardı ardına gelen zamlar vatandaşı fiyat araştırmasına itiyor. Bu araştırmalardan biri de su fiyatları için yapılıyor. Vatandaşlar Ankara'da su ne kadargüncel ASKİ su fiyatları ne, Başkent’te konut ve işyeri su fiyatı arasında ne kadar fark var, 1 metreküp suyun fiyatı ne kadar, Ankara’da atık su ücreti ne kadar, Suda KDV oranı ne, Ankara'da şehit, gazi, engelli ve öğrenciye su indirimli mi, indirimli tarifiler hangileri gibi soruların cevaplarını arıyor.

Tüm bu soruların cevaplarını Yazarımız Ferit Atmaca sizler için derledi:

Başkent’te malum içme suyu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ tarafından karşılanıyor. 

Diğer illerde olduğu gibi Ankara’da da ASKİ konut ve işyerlerine, sanayi ve elçiliklere ayrı ayrı fiyat tarifesi uyguluyor. 

Peki Ankara’da güncel ASKİ su fiyatı ne kadar? Başkent’te konut ve işyeri su fiyatı arasında ne kadar fark var? Ankara’da atık su ücreti ne kadar? 

su-ic-2.jpg

Başta belirtmek gerekir ki, suyun sade metreküp fiyatı ile faturaya yansıyan toplam tutar arasında büyük bir fark bulunur.

Bu fark “atık su” kalemi ile KDV gibi ekler ile aracı kurumların aldığı işlem ücretinden kaynaklanır. 

Ankara’da suyun vatandaşa metreküp olarak maliyetini saptayabilmek için tüm bu kalemlerin bilinmesi gerekiyor. 

Ayrıca hangi tarifeye girildiği belirleyici oluyor. Az kullanan ile çok kullanan farklı farklı fiyatlandırılıyor çünkü. 

Kasım 2022 tarihi itibariyle Ankara ASKİ su metreküp fiyatları şöyle:

KONUTLARDA 3 AYRI TARİFE: 14.43 + KDV - 20.27+KDV - 26.16+KDV

Konutlarda 0-15 arası tüketim bandında iseniz suyun metreküp fiyatı 9,62 TL iken, her bir metreküp su için 4,81 kuruş da atık su bedeli alınmaktadır. Bir metre küp suyun fiyatı toplamda 14,43 TL ediyor. Yüzde 8 de KDV var, onu da ekleyince 15.58 TL ediyor. Yani Kasım 2022 tarihi itibarıyla Ankara'da 1 metre küp suyun fiyatı herşey dahil 15.58 TL'dir. 

16-30 metre küp bandında iseniz bu rakam 21,89 TL, 30 metre küp ve üzeri bandında iseniz bu rakam 28,25 TL'dir. 

su-ic-3.jpg

 SOSYAL YARDIM ALAN KONUTLAR ÇOK FARKLI 

Ankara'da ASKİ sosyal yardım alan konutlara ise çok farklı bir ücretlendirme uyguluyor; buralarda su ücreti çok düşük. Bu kapsamda olan ve örneğin ayda 0-10 metre küp su kullanan bir abone için metre küp fiyatı herşey dahil 1.08 TL'den hesaplanıyor. 

İŞYERLERİ: 39.75 TL 

Başkentte Büyükşehir'in su fiyatları en yüksek işyerleri ile sanayi ve elçilik aboneliklerinde uygulanıyor. Buralarda suyun metre küp fiyatı herşey dahil 39.75 TL.

29 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ASKİ, resmi kurumlara ise suyun metre küpünü herşey dahil 23.38 TL'den faturalandırıyor. 

 Şehit, gazi ve engelliler ile öğrenci evlerine ise konut tarifesi üzerinden yüzde 50 indirim uygulanıyor. 

29 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ABB ASKİ'nin KDV hariç su tarife fiyatları listesi şöyle:

ankara-buyuksehir-aski-su-fiyatlari-listesi.jpg

Bunlara ek olarak bir de PTT’nin aldığı işlem ücreti var.

Sayacınız kartlı ise, mesai saatleri içerisinde PTT’den su yükleyebiliyorsunuz. 

PTT, her bir işlem için belli bir ücret alıyor.

Ayrıca AVM’lerde su matikler bulunuyor.

Kartınızla buralardan da su satın alabiliyorsunuz. Ancak bu makineler işlem ücreti olarak PTT’den daha yüksek bir oran kesinti yapıyor. 

 GÜNCEL DOĞALGAZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN  

as-ic-1.jpg

www.gazeteilksayfa.com


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zonguldak'ta sağanak ve fırtına balık fiyatlarını yükseltti27 Kasım 2022 Pazar 13:19
  • Selden etkilenen Bozkurt'ta konut ve iş yeri anahtarları aralıkta teslim edilecek27 Kasım 2022 Pazar 13:18
  • Bakan Nebati haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla ilgili açıklamada bulundu27 Kasım 2022 Pazar 12:06
  • Kuaför ve güzellik uzmanlığında belgesiz çalışmaya son27 Kasım 2022 Pazar 12:01
  • Bilecik'teki zeytinliklerde hasat devam ediyor27 Kasım 2022 Pazar 11:08
  • Bakan Kirişci, alabalık ve midye yetiştiriciliği desteklerini artırdıklarını bildirdi27 Kasım 2022 Pazar 11:04
  • Destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatıyor26 Kasım 2022 Cumartesi 09:00
  • Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme beklentileri belli oldu25 Kasım 2022 Cuma 16:10
  • Rekabet Kurulu soruşturmaları sonucu 5 ayrı şirkete idari para cezası uyguladı25 Kasım 2022 Cuma 11:53
  • Asgari ücrete yüzde 50 zam gelir mi? EYT'de dikkat çeken tarih detayı...25 Kasım 2022 Cuma 11:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti