Ankara'da 1 metreküp su ne kadar, indirimli tarifeler hangileri? İşte güncel ASKİ su fiyatları:

Ankara'da su ne kadar, güncel ASKİ su fiyatları ne? 1 metreküp suyun fiyatı ne kadar? Ankara’da atık su ücreti ne kadar? Suda KDV oranı ne? Ankara'da şehit, gazi, engelli ve öğrenciye su indirimli mi, ne kadar? İndirimli tarifeler ne?

Son dönemde ardı ardına gelen zamlar vatandaşı fiyat araştırmasına itiyor. Bu araştırmalardan biri de su fiyatları için yapılıyor. Vatandaşlar Ankara'da su ne kadar, güncel ASKİ su fiyatları ne, Başkent’te konut ve işyeri su fiyatı arasında ne kadar fark var, 1 metreküp suyun fiyatı ne kadar, Ankara’da atık su ücreti ne kadar, Suda KDV oranı ne, Ankara'da şehit, gazi, engelli ve öğrenciye su indirimli mi, indirimli tarifiler hangileri gibi soruların cevaplarını arıyor.

Tüm bu soruların cevaplarını Yazarımız Ferit Atmaca sizler için derledi:

Başkent’te malum içme suyu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ tarafından karşılanıyor.

Diğer illerde olduğu gibi Ankara’da da ASKİ konut ve işyerlerine, sanayi ve elçiliklere ayrı ayrı fiyat tarifesi uyguluyor.

Peki Ankara ’da güncel ASKİ su fiyatı ne kadar? Başkent’te konut ve işyeri su fiyatı arasında ne kadar fark var? Ankara’da atık su ücreti ne kadar?

Başta belirtmek gerekir ki, suyun sade metreküp fiyatı ile faturaya yansıyan toplam tutar arasında büyük bir fark bulunur.

Bu fark “atık su” kalemi ile KDV gibi ekler ile aracı kurumların aldığı işlem ücretinden kaynaklanır.

Ankara’da suyun vatandaşa metreküp olarak maliyetini saptayabilmek için tüm bu kalemlerin bilinmesi gerekiyor.

Ayrıca hangi tarifeye girildiği belirleyici oluyor. Az kullanan ile çok kullanan farklı farklı fiyatlandırılıyor çünkü.

Kasım 2022 tarihi itibariyle Ankara ASKİ su metreküp fiyatları şöyle:

KONUTLARDA 3 AYRI TARİFE: 14.43 + KDV - 20.27+KDV - 26.16+KDV

Konutlarda 0-15 arası tüketim bandında iseniz suyun metreküp fiyatı 9,62 TL iken, her bir metreküp su için 4,81 kuruş da atık su bedeli alınmaktadır. Bir metre küp suyun fiyatı toplamda 14,43 TL ediyor. Yüzde 8 de KDV var, onu da ekleyince 15.58 TL ediyor. Yani Kasım 2022 tarihi itibarıyla Ankara'da 1 metre küp suyun fiyatı herşey dahil 15.58 TL'dir.

16-30 metre küp bandında iseniz bu rakam 21,89 TL, 30 metre küp ve üzeri bandında iseniz bu rakam 28,25 TL'dir.

SOSYAL YARDIM ALAN KONUTLAR ÇOK FARKLI

Ankara'da ASKİ sosyal yardım alan konutlara ise çok farklı bir ücretlendirme uyguluyor; buralarda su ücreti çok düşük. Bu kapsamda olan ve örneğin ayda 0-10 metre küp su kullanan bir abone için metre küp fiyatı herşey dahil 1.08 TL'den hesaplanıyor.

İŞYERLERİ: 39.75 TL

Başkentte Büyükşehir'in su fiyatları en yüksek işyerleri ile sanayi ve elçilik aboneliklerinde uygulanıyor. Buralarda suyun metre küp fiyatı herşey dahil 39.75 TL.

29 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ASKİ, resmi kurumlara ise suyun metre küpünü herşey dahil 23.38 TL'den faturalandırıyor.

Şehit, gazi ve engelliler ile öğrenci evlerine ise konut tarifesi üzerinden yüzde 50 indirim uygulanıyor.

29 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ABB ASKİ'nin KDV hariç su tarife fiyatları listesi şöyle:

Bunlara ek olarak bir de PTT’nin aldığı işlem ücreti var.

Sayacınız kartlı ise, mesai saatleri içerisinde PTT’den su yükleyebiliyorsunuz.

PTT, her bir işlem için belli bir ücret alıyor.

Ayrıca AVM’lerde su matikler bulunuyor.

Kartınızla buralardan da su satın alabiliyorsunuz. Ancak bu makineler işlem ücreti olarak PTT’den daha yüksek bir oran kesinti yapıyor.

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