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Ankara'da 10 katlı binanın çatısında yangın; 8 kişi dumandan etkilendi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 10 katlı apartmanın çatısında çıkan yangında 8 kişi, dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı. Çevrede korkuya neden olan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Ankara'da 10 katlı binanın çatısında yangın; 8 kişi dumandan etkilendi

Burç Mahallesi’nde bulunan 10 katlı binanın çatısında, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürüde büyüdü. Alevler çatının tamamını sararken, bina sakinleri de panikle dışarı çıktı. Bu sırada 8 kişi, dumandan etkilendi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ise yangına müdahale etti. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alt katlara sıçramadan söndürüldü. Binanın çatısında büyük hasar oluştu.

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Bina sakinlerinden Halil Özcan, yangının elektrik tesisatı kaynaklı çıktığını belirterek, "Binamızda şu anda sadece maddi olarak hasar var. Geçen aylar içerisinde elektrik tesisatlarına müdahale edildi. Sayaçlarımızdan değişenler oldu. Faturaların düşük geldiğine dair mesajlar geldi. Bu mesajlarda dair ilgili kurum çalışmasını yaptı. Bundan dolayı çıktığını düşünüyoruz yangının. Bina içerisinde üst katlarda olan bazı komşularımız mahsur kaldı; ama onlarda da bir sıkıntımız yok. Şu an sadece maddi olarak ve bazı komşularımızda da manevi olarak hasarları var. Onun haricinde bina geneli iyiyiz çok şükür" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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