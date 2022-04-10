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Ankara'da 108 taşınmaz ihaleye çıkıyor

ABB, aralarında Anafartalar Çarşısı, Ulus İş Hanı ve Kızılay Kocabeyoğlu Pasajı’nın da yer aldığı 108 taşınmazı ihale yoluyla kiraya veriyor. Kapalı zarf usulüyle tekliflerin alınacağı ihale Perşembe günü gerçekleştirilecek. 
Ankara'da 108 taşınmaz ihaleye çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı; şehrin birçok noktasında belediyeye ait dükkân, depo ve düğün salonu ile otel binası ve kır bahçesini ihale yoluyla kiraya verecek. Aralarında Anafartalar Çarşısı, Ulus İş Hanı ve Kocabeyoğlu Pasajı’nın da yer aldığı 108 taşınmazın kiralama ihalesi, 14 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

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AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİYLE KİRALANACAK
Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı; dükkân, depo, düğün salonu, otel binası ve kır bahçesinden oluşan 108 iş yerini kiraya verecek. 4 Nisan 2022 Perşembe günü kapalı zarf usulü ile tekliflerin alınmasının ardından açık artırma yöntemiyle Encümen huzurunda düzenlenecek ihale, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ile ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak.

ULUS, KIZILAY, SIHHİYE VE REKREASYON ALANLARI 
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait Anafartalar Çarşısı’nda 38, Ulus İş Hanı’nda 62, Kocabeyoğlu Pasajı’nda 2, Sıhhiye Fuar Çarşısı, Hacıbayram Veli Caddesi Kitapçılar Çarşısı ve Hacıbayram Veli Caddesi üzerinde bulunan dükkân ve depolar başta olmak üzere Kurtboğazı Rekreasyon Alanı, Nallıhan Hoşebe Mesire Alanı ile Karagöl Tabiat Parkı’ndaki taşınmazları kiraya verecek.

PERŞEMBE GÜNÜ SON GÜN
İş yerlerini kiralamak için talepte bulunan istekliler, ihale için verilecek teklif mektuplarını Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü saat 12.00’ye kadar teslim edebilecek. Büyükşehir Belediyesi birinci kattaki toplantı salonunda saat 14.00’te düzenlenecek kiralama ihalesine katılmak isteyenler detaylı bilgiye ‘(0312) 507 25 89’ no.lu telefondan ulaşabilecek.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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