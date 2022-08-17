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Ankara'da, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde deprem tatbikatı yapıldı

Ankara'da 17 Ağustos Depremi Anma Programı kapsamında Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yerleşkesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Ankara'da, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde deprem tatbikatı yapıldı

23 yıl önce yaşanan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde, Ankara'da depremin anısına etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yerleşkesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata, AFAD, Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Çevik Kuvvet, TSK DAK Taburu, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Ekibi, Türk Kızılay; UMKE, 112 Acil Yardım, AKUT Derneği ve ANDA'dan toplamda 262 personel, 45 araç ve 8 arama köpeği katıldı.

SESİMİ DUYAN VAR MI?

Tatbikatta, deprem anı simülasyonla yaşatılırken, vatandaşlar güvenli şekilde tahliye edildi. Depremden saniyeler sonra olay yerine çok sayıda ekip ulaşırken, arama ve kurtarma faaliyeti başladı. Arama ve kurtarma faaliyeti kapsamında ekipler enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için megafonlarla 'Sesimi duyan var mı' diyerek seslendi. Arama köpekleri yardımıyla yerleri tespit edilen vatandaşlar, ekipler tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu kurtarıldı. Tatbikat kapsamında yaralılar ilk müdahalenin ardından kurulan sahra hastanesinde tedavi altına alındı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonunda tatbikat başarıyla tamamlandı.

2021 Afet Eğitim Yılı'nda afet farkındalık bilgilendirmeleri ile 56 milyon 677 bin 561 kişiye ulaşılmıştı. Geçtiğimiz yıl verilen bu eğitimlerin toplumsal davranış değişikliğine dönüşmesi amacıyla 2022 yılı da Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edilmişti. 

 

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