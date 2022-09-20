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Ankara'da 2 FETÖ/PDY soruşturmasında 36 gözaltı kararı

Ankara'da yürütülen 2 ayrı FETÖ/PDY soruşturmasında, 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da 2 FETÖ/PDY soruşturmasında 36 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) yaptığı usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında; KPSS çalışma evinde kaldıkları ve 2013 KPSS sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında etkin pişmanlık beyanı, olağan dışılık analiz raporu bulunan ve ayrıca örgütün gizli haberleşme programı ByLock ve ardışık arama gibi yöntemleri kullandığı belirlenen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ayrıca 4 Nisan 2015 tarih ve 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 7'si avukat, toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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