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Ankara'da 40 kilo eroini atıp kaçtılar

Ankara’da jandarma ekipleri, yakalanacaklarını anlayınca 40 kilo 300 gram eroini yola atıp kaçan kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Ankara'da 40 kilo eroini atıp kaçtılar

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları uyuşturucu sevki istihbaratı üzerine harekete koyuldu. Ankara’dan Eskişehir’e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan ekipler güzergahta kontrol noktası kurdu. Ekipleri fark eden bir arabadaki şüpheliler arabadan uyuşturucuyu yola atıp kaçmaya başladı. 

Yapılan incelemeler sonrasında yola atılan torbalarda 40 kilo 300 gram eroin bulundu. Jandarma ekiplerince kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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