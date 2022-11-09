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Ankara'da 500 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da bandrolsüz tütün ve sigaraları piyasaya süren şüpheli, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonda, piyasa değeri 500 bin TL olan 448 bin 200 bandrolsüz tütün doldurulmuş makaron, 500 paket sigara ve 51 bin 290 TL ele geçirildi.
Ankara'da 500 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ekim'de Ankara'nın Mamak ilçesinde A.Ç. isimli şüphelinin, elinde bulundurduğu kaçak sigara ve tütün doldurulmuş makaronları satmak için müşteri aradığını belirledi. Ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dağıtım yapan aracı 3 gün takip ederek depo ve perakende satışın yapıldığı iş yerini belirledi. Düzenlenen operasyonla A.Ç. gözaltına alınırken piyasa değeri 500 bin TL olan 448 bin 200 bandrolsüz tütün doldurulmuş makaron, 500 paket bandrolsüz sigara ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 51 bin 290 TL ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak', 'kaçakçılık' ve 'hırsızlık' suçlarından sabıkası olduğu belirlenen A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

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