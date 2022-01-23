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Ankara'da 6 milyon TL değerinde tütün ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda, toplam 6 milyon TL değerinde tütün ele geçirildi.
Ankara'da 6 milyon TL değerinde tütün ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat faaliyetleri sonucunda, şüpheli araçlarla muhtelif zamanlarda kaçak ürün sevkiyat yapılacağı tespit edildi. Araştırmalar sonucu şüpheli araçlar tespit edilerek takip altına alındı. Gözetim altındaki araçların hareket etmesi sonucu gümrük muhafaza ekipleri de harekete geçti. Araçlar ve araçların intikal ettiği adresler eş zamanlı arandı. Yapılan aramalarda şüpheli araçlardan birinde 750 bin adet kaçak sigara üretiminde kullanılan makaron ele geçirilirken; diğer bir şüpheli aracın gittiği adreste toplam 5 ton 850 kilogram tütün ele geçirildi. Yakalanan kaçak tütünün bir kısmı dökme haldeyken bir kısmının da sahte badrollü ambalajlarla paketlenmiş olduğu tespit edildi. Operasyonda ayrıca bandrol, etiket ve paketleme malzemeleri de ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Gümrük muhafaza ekiplerinin düzenlediği son operasyonda ise sarma sigara imalatı yapan bir iş yerine ilişkin edinilen istihbarat bilgileri değerlendirildi. Yapılan araştırmada söz konusu iş yeri tespit edilerek operasyon için harekete geçildi. Adreste yapılan aramalarda 58 bin 600 adet boş, 15 bin adet doldurulmuş makaron ile 85 kilo tütün ele geçirildi. Ayrıca yine aynı adreste bulunan 3 adet sigara sarma makinasının yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca ve beraberindeki şarjör ile mermilere de el konuldu. Gümrük muhafaza ekiplerinin 6 milyon TL değerindeki kaçak ürün yakaladığı operasyonda  6 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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