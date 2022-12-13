  • BIST 5.256,19
  • Altın 1081.605
  • Dolar 18.5188
  • Euro 19.7672
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 9 °C
»

Ankara’da aile sağlık merkezinde sağlık çalışanlarına hakaret eden şüphelinin 15 yıl hapsi istendi

Başkentte aile sağlık merkezinde doktoru yaraladığı ve iki hemşireye hakaret ettiği iddia edilen Jale K. için 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Verilecek cezanın, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu gereğince yarı oranda arttırılması talep edildi.
Ankara’da aile sağlık merkezinde sağlık çalışanlarına hakaret eden şüphelinin 15 yıl hapsi istendi

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre şüpheli Jale K. ile annesi F.K, reçete yazdırmak için Keçiören Kalaba Aile Sağlık Merkezi'ne gitti. Doktor Mervenur Demir, F.K'nin sistem üzerinden ilişiğinin kesildiğini bunun için reçete yazmasının mümkün olmayacağını söyledi, bunun üzerine araya giren şüpheli Jale K, yüksek sesle "Siz nasıl anneme ilaç yazmazsınız, ilaç yazmak zorundasınız" şeklinde konuştu.

Daha sonra masanın arkasına geçen şüpheli Jale K, "Bu kalemliği size atsam" dediği doktor Demir'i iteleyerek yaralanmasına neden oldu.

İddianamede tanık olarak beyanına yer verilen N.U, tartışma esnasında şüpheli Jale K'nin, doktor Demir'in masasının arkasına geçerek üzerine yürüdüğünü, sağlık görevlileri B.D. ve N.K'nin de engel olmak istediklerini dile getirdi. N.U, uyarılara rağmen sakinleşmeyen şüphelinin Demir'i iteledikten sonra diğer sağlık görevlilerine söz konusu tehdit ve hakaret içeren ifadeleri kullandığını bildirdi.

Şüpheli Jale K. ise annesinin, ilaç yazdırmak için doktorun yanına gittiğini ve bir süre sonra seslerin gelmesi üzerine odaya girdiğini belirterek, "Doktor, anneme, 'doktor değiştirmişsiniz, ilacı yazmıyorum, başka doktora gidebilirsiniz' dedi. Ben de odaya girerek doktorların izinli olduğu halde ilaç yazılabileceği bilgisini Sağlık Bakanlığından öğrendiğimi söyledim. Doktora herhangi bir tehdit ve hakaret içeren ifadem olmadı" diyerek kendini savundu.

 HAKARET TEHDİT YARALAMA 

Şüpheli Jale K.’nin, müştekiler Mervenur Demir, B.D. ve N.K'ye yönelik "kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlere hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarını işlediği anlatılan iddianamede, tayin edilecek cezanın Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu gereği yarı oranda attırılması istendi.

Bu kapsamda dile getirilen suçlardan dolayı şüpheli Jale K'nin, 4 yıl 10 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TEİAŞ günlük bazda elektrik verilerini yayınladı13 Aralık 2022 Salı 10:33
  • Filyos'un maskotu karganın anahtar hırsızlığı cep telefonuyla görüntülendi13 Aralık 2022 Salı 10:32
  • 30 ilde eş zamanlı dev operasyon: Halil Falyalı'nın yakınları dahil 163 gözaltı kararı13 Aralık 2022 Salı 10:25
  • Bakan Kurum'dan konut müjdesi13 Aralık 2022 Salı 10:19
  • Çanakkale'de deprem meydana geldi: İstanbul da hissetti13 Aralık 2022 Salı 09:33
  • Yılbaşı öncesi dev operasyon13 Aralık 2022 Salı 09:32
  • Neşet Ertaş filmine ailenin tepkisi sürüyor: Mustafa Uslu’ya dava açtılar13 Aralık 2022 Salı 08:53
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çocuk gelin' açıklaması13 Aralık 2022 Salı 00:10
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı kredi ve burs miktarlarını açıkladı12 Aralık 2022 Pazartesi 23:54
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan güldüren sözler12 Aralık 2022 Pazartesi 23:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti