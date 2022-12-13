Ankara’da aile sağlık merkezinde sağlık çalışanlarına hakaret eden şüphelinin 15 yıl hapsi istendi

Başkentte aile sağlık merkezinde doktoru yaraladığı ve iki hemşireye hakaret ettiği iddia edilen Jale K. için 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Verilecek cezanın, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu gereğince yarı oranda arttırılması talep edildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre şüpheli Jale K. ile annesi F.K, reçete yazdırmak için Keçiören Kalaba Aile Sağlık Merkezi'ne gitti. Doktor Mervenur Demir, F.K'nin sistem üzerinden ilişiğinin kesildiğini bunun için reçete yazmasının mümkün olmayacağını söyledi, bunun üzerine araya giren şüpheli Jale K, yüksek sesle "Siz nasıl anneme ilaç yazmazsınız, ilaç yazmak zorundasınız" şeklinde konuştu.

Daha sonra masanın arkasına geçen şüpheli Jale K, "Bu kalemliği size atsam" dediği doktor Demir'i iteleyerek yaralanmasına neden oldu.

İddianamede tanık olarak beyanına yer verilen N.U, tartışma esnasında şüpheli Jale K'nin, doktor Demir'in masasının arkasına geçerek üzerine yürüdüğünü, sağlık görevlileri B.D. ve N.K'nin de engel olmak istediklerini dile getirdi. N.U, uyarılara rağmen sakinleşmeyen şüphelinin Demir'i iteledikten sonra diğer sağlık görevlilerine söz konusu tehdit ve hakaret içeren ifadeleri kullandığını bildirdi.

Şüpheli Jale K. ise annesinin, ilaç yazdırmak için doktorun yanına gittiğini ve bir süre sonra seslerin gelmesi üzerine odaya girdiğini belirterek, "Doktor, anneme, 'doktor değiştirmişsiniz, ilacı yazmıyorum, başka doktora gidebilirsiniz' dedi. Ben de odaya girerek doktorların izinli olduğu halde ilaç yazılabileceği bilgisini Sağlık Bakanlığından öğrendiğimi söyledim. Doktora herhangi bir tehdit ve hakaret içeren ifadem olmadı" diyerek kendini savundu.

HAKARET TEHDİT YARALAMA

Şüpheli Jale K.’nin, müştekiler Mervenur Demir, B.D. ve N.K'ye yönelik "kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlere hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarını işlediği anlatılan iddianamede, tayin edilecek cezanın Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu gereği yarı oranda attırılması istendi.

Bu kapsamda dile getirilen suçlardan dolayı şüpheli Jale K'nin, 4 yıl 10 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

www.gazeteilksayfa.com