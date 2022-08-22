Ankara’da amatör bisiklet yarışı

Bisiklet tutkunlarını buluşturan Granfondo, bu kez başkent Ankara’da düzenlendi. Granfondo Başkent tarafından organize edilen Amatör Yol Bisiklet Yarışı, dün Ankara Anıttepe Koşu Parkuru’nda yapıldı.

Türkiye'de ilk defa 2015 yılında gerçekleştirilen ve bugüne kadar İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere çok sayıda şehirde bisiklet tutkunlarını buluşturan Granfondo, bu kez başkent Ankara’da düzenlendi.

Granfondo Başkent tarafından organize edilen Amatör Yol Bisiklet Yarışı, dün Ankara Anıttepe Koşu Parkuru’nda yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayelerinde, kamu ve özel kurumların desteğiyle düzenlenen Amatör Yol Bisiklet Yarışı etkinliğinde amatör bisiklet sporcuları pedal çevirdi.

“UZUN VE KISA PARKURLARDA BİSİKLET TUTKUNLARI YARIŞTI”

Bisiklet sporcularının rahat pedal çevirebilmesi için Anıttepe’den Gölbaşı Haymana yoluna kadar belirlenen yollar trafiğe kapatıldı. Yarışlar kapsamında ilk önce 92 kilometrelik uzun parkur için start verildi. Hemen ardından ise 43 kilometrelik kısa parkurda sporcular yarıştı. Kısa parkurda ayrıca Tandem kategorisinde engelli bisiklet sporcuları da yarışma imkânı buldu. Yarışlar, Anıttepe Koşu Parkuru’ndan başlayıp Mogan Gölü’ne uzanarak tekrar başladığı noktada sona erdi.