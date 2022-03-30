  • BIST 2.230,73
  • Altın 906.085
  • Dolar 14.6728
  • Euro 16.3367
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
»

Ankara'da araçların kilometresini düşürüp satan suç örgütüne operasyon

Başkentte, araçların kilometrelerini düşürüp sattıkları öne sürülen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 35 şüpheli yakalandı.
Ankara'da araçların kilometresini düşürüp satan suç örgütüne operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından H.İ'nin elebaşı olduğu suç örgütüne operasyon düzenlendi. Eş zamanlı 40 adrese baskın düzenleyen mali şube ekipleri, suç örgütünün 35 üyesini gözaltına aldı.

Şüphelilerin, kurdukları 13 paravan şirket üzerinden satın aldıkları yüksek kilometreli araçların kilometrelerini düşürdükleri ve 211 aracı bu şekilde sattıkları, suç örgütünün bu yolla 200 kişiyi mağdur ettiği ve 13 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Plakaları değiştirmişler
Örgüt üyelerinin, paravan şirketler üzerinden birkaç kez devir yaptıkları araçların plakalarını değiştirdikleri, dijital aksama müdahale ederek, 200 bin ile 500 bin olan araç kilometrelerini 50 bin ile 75 bin aralığına düşürdükleri, böylece araçları yüksek fiyatla internetten satışa sundukları belirlendi.

Örgüt yöneticilerinin üyelere, "kilometresi düşürülmüş aracın fark edilmesi, alanların kendilerine ulaşmaları veya savcılık ve polis tarafından çağırılmaları durumunda kendilerini ele vermemeleri, aracı böyle aldıklarını, kilometresinin düşürüldüğünü bilmediklerini ve mağdur olduklarını söylemeleri" talimatı verdiği de saptandı.

Şüphelilerin ayrıca maddi sıkıntı yaşayanlara yüzde 20-40 oranında faiz karşılığı borç para vererek tefecilik yaptıkları da tespit edildi. Bu yolla mağdurlardan senet aldıkları, taşınmazlarına ipotek koydukları, ödemelerini geciktirenleri örgütün gücünü kullanarak tehdit ve darbettikleri ortaya çıkan şüphelilerin, mağdurlar üzerinde baskı kurarak şikayetçi olmalarını engelledikleri de belirtildi.

12 şüpheli tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 35 zanlıdan 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 12'si sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçlarından tutuklandı. 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi30 Mart 2022 Çarşamba 12:28
  • Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılınacak30 Mart 2022 Çarşamba 11:27
  • Kapıkule ve Sarp sınır kapılarındaki operasyonlarda kaçak kürk ve post ele geçirildi30 Mart 2022 Çarşamba 11:13
  • MSB, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu fotoğraflarını paylaştı30 Mart 2022 Çarşamba 11:13
  • ABD, Rusya'yı gıda taşıyan 94 geminin Akdeniz'e ulaşmasını engellemekle suçladı30 Mart 2022 Çarşamba 11:13
  • Ankara'da 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi30 Mart 2022 Çarşamba 10:53
  • Bakan Yanık duyurdu: 224 milyon TL aktarıldı30 Mart 2022 Çarşamba 10:44
  • Fabrikanın çatısından düşen 3 işçi yaralandı30 Mart 2022 Çarşamba 10:36
  • Kampüste köpek saldırısına uğradı30 Mart 2022 Çarşamba 10:27
  • Esenyurt'ta Pinhani konseri sırasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu 30 Mart 2022 Çarşamba 10:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti