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Ankara'da bir evde 5 kişinin cansız bedeni bulundu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir evde Afgan uyruklu 5 şahsın cansız bedeni bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ankara'da bir evde 5 kişinin cansız bedeni bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri ihbar üzerine belirtilen adrese gitti.

Bıçaklanarak öldükleri tespit edildi

Ekipler, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

İHA'nın aktardığına göre bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

İnceleme başlatıldı

Öte yandan şahısların 1 hafta önce öldürüldüğü tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Valilikten açıklama

Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın tüm boyutlarıyla soruşturulduğu belirtildi.

"Altındağ ilçemizde bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olay, Cumhuriyet Savcılarımızın nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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