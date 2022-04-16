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Ankara'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Volkan Akpınar'ın (42), borç- alacak nedeniyle tartıştığı Refik Öztürk tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Ankara'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Cebeci Doruğu Sokak'ta meydana geldi. Refik Öztürk, borç- alacak anlaşmazlığı yaşadığı Volkan Akpınar'ın dükkanına geldi. İkili, bir süre kapı önünde tartıştı. Refik Öztürk, tartışmanın büyümesi üzerine Volkan Akpınar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öztürk, olay yerinde gözaltına alınırken, Akpınar ise yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Öztürk'ün sorgulaması devam ediyor.

OLAY ÖNCESİ VE SONRASI KAMERADA 

Öte yandan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüye göre iş yerine gelen Öztürk ile Akpınar arasında tartışma çıktı. Birbirini iten ikilinin daha sonra iş yerinin içerisine girdiği görüldü. Esnafın ise şüpheli Öztürk'ü iş yerinden çıkarmaya çalıştığı, hatta tehditler savuran Öztürk'ü, bir kişinin sopayla darp ettiği görüntüye yansıdı. Bir süre sonra iş yerinden çıkan Öztürk, hızla olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Akpınar'ın ise bir süre sonra sürüklenerek iş yeri önüne çıktığı ve daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığı görüldü. 

'ÖLMESİ İÇİN ÇABALADI' 

Olaydan hemen sonra iş yerine gelen mahalle esnafından Ahmet Kulga, "Emlakçı ve bu adam önceden kavgalıydı. Dün de tekrar baya tartışıyorlar. Daha sonra dükkan sahibinin üzerine yürüyor. Tekrar tartışma çıkıyor. İçeri girdikten bir süre sonra bu da onu bıçaklıyor. Yaklaşık 7 bıçak darbesi vuruyor adama. Olaydan hemen sonra biz oraya gittik ama adam içeriye kimseyi almıyordu. Yerde yatan yaralıya tekme atıyordu ve ‘sen ölmedin mi daha’ diyordu. Ölmesi için çabaladı" dedi.

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