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Ankara'da "çakarlı araç" denetimi yapıldı

Başkentte polis ekipleri, yasa dışı ve yetkisi olmadan çakar lamba kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.
Ankara'da "çakarlı araç" denetimi yapıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda Ulus-Kızılay istikametinde çakar kullanan araçları durdurdu.

Denetimde çakar kullanan sürücülerin evrakı kontrol edildi.

Uygulama sırasında durdurulan İbrahim Koç'a ait araçta yapılan incelemede çakar tespit edildi.

Polis ekiplerine aracını yeni aldığını, çakar lambalarının kullanım dışı olduğunu beyan eden Koç, "Çakarları kullanmıyorum. Kullanımının cezası olduğunu düşünüyordum. Çakarların üzerinde takılı olması da yasakmış, bilmiyordum. Artık yapacak bir şey yok. Söktürüp cezasını ödeyeceğiz." diye konuştu.

Polis ekipleri, sürücüye aracında yasa dışı ve yetkisi olmadan çakar lamba bulundurduğu için 1823 lira idari para cezası uyguladı.

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