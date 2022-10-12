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Ankara’da ‘cin çıkarma’ seansı sonrası ölen kadın için yeni karar

30 yaşındaki kadının 'cin çıkarma' seansının ardından hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, mahkeme, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna yazı yazılmasına karar verdi.
Ankara’da ‘cin çıkarma’ seansı sonrası ölen kadın için yeni karar

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Özge Nur Tekin, kurban kesimi sırasında bayıldığı gerekçesiyle kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi’nde 8 Mart 2021'de hayatını kaybetti.

Genç kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis, savcılığa bilgi verdi.
Vücudunda yaralar tespit edildi

Ölü muayene tutanağında Tekin'in sırt ve kollarında morluklar ile hacamat kesiklerini andıran yaralar tespit edilmesi üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla ifadesi alınan Selçuk Tekin, 8 ay önce evlendiği Özge Nur Tekin'in ilk eşinden 1 çocuğu olduğunu, evliliklerinin 6'ncı ayından itibaren sorun yaşamaya başladıklarını söyledi.
'Cin çıkarma' seansı düzenlediler

Selçuk Tekin, kendi ailesi ve eşinin ailesine Özge Nur'un davranışlarında değişiklikler ve gariplikler olduğunu söylediğini, annesinin tanıdığı aracılığıyla Kayseri'de bulunan sözde 'cinci hoca' Erdal Kaya'ya ulaşıldığını kaydetti.

Selçuk Tekin, hocanın yönlendirmesi ile 'cin çıkarma' seansı düzenlediklerini ve eşinin sırtına 100 kez oklava ile vurduğunu ardından da hacamat yaptırdıklarını söyledi.

6 kişi gözaltına alınıp, serbest bırakıldı

Tekin, 1 gün sonra kurban kesimi sırasında fenalaşan eşini, kaldırdıkları hastanede kaybettiklerini aktardı.

Alınan ifadeler doğrultusunda genç kadının eşi Selçuk Tekin, babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, eşinin annesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile sözde 'cinci hoca' Erdal Kaya gözaltına alındı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 6 kişiyi de adli kontrol uygulayarak serbest bıraktı.
18 yıla kadar hapis istemi

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, 6 kişi hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' ve 'bu suça iştirak etme' suçlarından 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar Sevim Özbaş, Cemal Efe ve Hatun Efe ile avukatları katıldı.

Mahkemede, tutuksuz sanıklar önceki beyanlarını tekrar ederek, beraatlerini istedi.

Adli tıpa müzekkere yazılmasına karar verildi

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Özge Nur Tekin'in ölümünün oklavayla kendisine vurulmasından mı yoksa hacamattan mı veya her ikisinin birleşmesi sonucundan mı kaynaklandığının araştırılmasını istedi.

DHA’nın haberine göre mahkeme, maktulün vücudundaki yaralanmaların hangisinin ölüme neden olduğunun belirlenmesi için adli tıp kurumuna müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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