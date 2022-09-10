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Ankara'da Çölyak hastalarına 'glütensiz' piknik

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, Çölyak hastalığına farkındalık oluşturmak için glütensiz piknik etkinliği düzenlendi.
Ankara'da Çölyak hastalarına 'glütensiz' piknik

Sincan Belediyesi ile Ankara Çölyak Derneği'nin Kayı köyünde ortak düzenlediği pikniğe, 250 Çölyak hastası çocuk ve aileleri katıldı. Çocuklar için oyun parkurları ve eğlence alanları kuruldu. Piknikte glütensiz ekmek ve yiyeceklere yer verildi. Etkinliğe Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı. Ercan, göreve geldiği 5 yıl boyunca Çölyak hastalarına dikkat çektiğini vurgulayarak, "Çölyaklı kardeşlerimizin ne gibi sıkıntılar yaşadıklarını daha evvelinden biliyorum. Bu konuya hem farkındalık oluşturmak hem belediye olarak onların yanında olduğumuzu göstermek adına bir program ile belediye başkanlığına başladım diyebilirim. Sincan'da tespit edebildiğimiz tüm Çölyaklı kardeşlerimize ulaştık. Onların hayatını daha konforlu, daha rahat geçirebilmeleri için elimizden ne geliyor onu masaya yatırdık" diye konuştu.

'3 AYDA BİR 350 LİRA DESTEK SAĞLIYORUZ'

Çölyak hastalarının hem gıda çeşitliliğine ulaşabilmesi hem de ulaştıkları ürünleri daha rahat temin edebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını anlatan Ercan, "Sosyal destek kartımız var. Sincan'da bulunan Çölyaklı kardeşlerimize bu kartlardan dağıttık. Bu kartlar vasıtasıyla periyodik olarak ailenin de durumunu gözeterek en az 3 ayda bir 350 lira Çölyaklı kardeşlerimize ürün desteği sağlıyoruz" dedi.

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