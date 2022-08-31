Ankara'da CSO binasına 30 Ağustos görselleri yansıtıldı

Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ada binasına 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla ilgili ışıklı görseller ve videolar yansıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ada binasına 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla ilgili ışıklı görseller ve videolar yansıtıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ve Türk bayrağının da yansıtıldığı etkinlik, başkentlilerce ilgiyle izlendi.

Gösterinin ardından Büyük Zafer'in 100. Yılı Ankara Özel Konseri kapsamında sanatçılar Aşkın Nur Yengi ile Yusuf Güney sahne aldı.

Programı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da izledi.