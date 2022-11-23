Ankara'da deprem paniği; nerede oldu, merkez üssü nere? AFAD açıkladı

Başkent Ankara saat 04.00 sularında sallandı. İnsanları uykudan uyandıracak derecede hissedilen deprem paniğe neden oldu. İnsanlar internette Ankara deprem, deprem nerede oldu, merkez üssü nere sorularına cevap aramaya başladı. AFAD açıkladı:

Düzce Gölyaka'da meydana gelen 6 şiddetindeki deprem Başkent'i de salladı; vatandaşlara Ankara'da deprem oldu dedirtti... Başkent Ankara saat 04.00 sularında şiddetli şekilde sallandı...

İnsanları uykudan uyandıracak derecede hissedilen deprem paniğe neden oldu. Gecenin o saatinde panikle evlerinden dışarı çıkanlar bile görüldü.

Ankara'da hissedilen deprem yaklaşık 8-10 saniye sürdü, Başkentliler yaklaşık 8-10 saniye boyunca sallandı.

Ankara'da ciddi şekilde hissedilen depremin merkez üssünün nere olduğu ilerleyen dakikalarda belli oldu:

İnsanlar internette Ankara deprem , deprem nerede oldu , merkez üssü nere sorularına cevap aramaya başlarken, merkez üssünün Düzce Gölyaka olduğu bildirildi.

MERKEZ ÜSSÜ DÜZCE

Ankara'da hissedilen depremin merkez üssü Düzce mi ?

Başkentte şiddetli bir şekilde hissedilen depremin merkez üssü Düzce Gölyaka...

Düzce merkezli deprem in şiddeti henüz bilinmezken, sarsıntının İstanbul, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Bolu ve Edirne de şiddetli olarak hissedildiği bildirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Ve ilk resmi açıklama geldi. Sarsıntıdan yaklaşık 45 dakika sonra AFAD depreme ilişkin açıklama yaptı:

Afad açıklamasına göre, deprem Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde, 6.81 derinliğinde meydana geldi. Deprem saat tam 04.08'de yaşandı.

Düzce Gölyaka 'da insanlar sokaklarda...

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA : CAN KAYBI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 04.50 itibarıyla devletin ilgili birimlerine ulaşmış bir can kaybı bilgisi olmadığı ifade edildi.

ANKARA'DA YAŞANMIŞ EN BÜYÜK DEPREMLER

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